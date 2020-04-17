"Эвертон" обратился насчет Иммобиле

"Эвертон" обратился к "Лацио" насчет нападающего Чиро Иммобиле.

Иммобиле забил 116 мячей в 167 матчах за "Лацио", продемонстрировав свой бомбардирский талант и в сборной Италии — 10 голов в 39 играх.



Иммобиле счастлив в Риме, однако главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти сделал Чиро своей трансферной целью номер один на грядущее лето.



По информации TEAMtalk, "Эвертон" уже установил контакт с "Лацио" и предложил римлянам рассмотреть нападающего Мойзе Кина, который так и не заиграл на "Гудисон Парк", в качестве разменной монеты в сделке по Иммобиле.



В данный момент "Лацио" оценивает 30-летнего Иммобиле в сумму, близкую к 50 миллионам евро (43.5 млн. фунтов), тогда как "ириски" заплатили за Кина "Ювентусу" 30 млн. фунтов прошлым летом.



20-летний Кин забил лишь один гол за "Эвертон" и не входит в долгосрочные планы Анчелотти, который с радостью отдаст одного своего соотечественника, чтобы заполучить другого.



