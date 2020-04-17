В сеть утекла предполагаемая форма "Ливерпуля" от Nike

В сети появились изображения предполагаемой домашней формы "Ливерпуля" на сезон 2020/21 от Nike.

Напомним, грядущим летом "красные" меняют технического спонсора. Формально это должно произойти в июне, однако мерсисайдский клуб уже договорился, что доиграет сезон в форме от New Balance.



Контракт с Nike составлен таким образом, что "Ливерпуль" будет получать небольшую фиксированную сумму и повышенный процент от продаж своей атрибутики через обширную сеть дистрибуции нового спонсора.



По слухам, на "Энфилде" надеются зарабатывать около 100 миллионов фунтов в год от сотрудничества с Nike. Естественно, что продажи формы зависят от спортивных успехов команды Юргена Клоппа, а также от того, насколько понравится сама форма болельщикам.



На текущей неделе портал Footy Headlines, публикующий новые футбольные формы и бутсы, с пометкой "эксклюзив" представил футболку, которая, как предполагается, станет домашней для "Ливерпуля" в следующем сезоне. Стоит отметить, что большинство фанатов положительно оценило этот концепт.























