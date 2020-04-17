В сеть утекла предполагаемая форма "Ливерпуля" от Nike
В сети появились изображения предполагаемой домашней формы "Ливерпуля" на сезон 2020/21 от Nike.
Напомним, грядущим летом "красные" меняют технического спонсора. Формально это должно произойти в июне, однако мерсисайдский клуб уже договорился, что доиграет сезон в форме от New Balance.
Контракт с Nike составлен таким образом, что "Ливерпуль" будет получать небольшую фиксированную сумму и повышенный процент от продаж своей атрибутики через обширную сеть дистрибуции нового спонсора.
По слухам, на "Энфилде" надеются зарабатывать около 100 миллионов фунтов в год от сотрудничества с Nike. Естественно, что продажи формы зависят от спортивных успехов команды Юргена Клоппа, а также от того, насколько понравится сама форма болельщикам.
На текущей неделе портал Footy Headlines, публикующий новые футбольные формы и бутсы, с пометкой "эксклюзив" представил футболку, которая, как предполагается, станет домашней для "Ливерпуля" в следующем сезоне. Стоит отметить, что большинство фанатов положительно оценило этот концепт.
17.04.2020 06:00
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Последние комментарии:
Однозначно лучшая форма в АПЛ
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Не гоните, норм форма.
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Местным техничкам лишь бы полы протереть.
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С такой формой только лежать плюс сосать можно
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Хуже этого убогого дизайна, только форма ман ю
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С прошлым значком смотрелась бы топовее.
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Верните НБ или Reebok а этот найк херовый шаблонщик
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Верните старый герб...эта непонятная птица с веточкой в зубах напоминает мне петуха
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Полы норм вытирать будет, русне жеппы
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