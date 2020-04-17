В сеть утекла предполагаемая форма "Ливерпуля" от Nike

Nike В сети появились изображения предполагаемой домашней формы "Ливерпуля" на сезон 2020/21 от Nike.

Напомним, грядущим летом "красные" меняют технического спонсора. Формально это должно произойти в июне, однако мерсисайдский клуб уже договорился, что доиграет сезон в форме от New Balance.

Контракт с Nike составлен таким образом, что "Ливерпуль" будет получать небольшую фиксированную сумму и повышенный процент от продаж своей атрибутики через обширную сеть дистрибуции нового спонсора.

По слухам, на "Энфилде" надеются зарабатывать около 100 миллионов фунтов в год от сотрудничества с Nike. Естественно, что продажи формы зависят от спортивных успехов команды Юргена Клоппа, а также от того, насколько понравится сама форма болельщикам.

На текущей неделе портал Footy Headlines, публикующий новые футбольные формы и бутсы, с пометкой "эксклюзив" представил футболку, которая, как предполагается, станет домашней для "Ливерпуля" в следующем сезоне. Стоит отметить, что большинство фанатов положительно оценило этот концепт.

Новая домашняя форма Ливерпуля от Nike

Новая домашняя форма Ливерпуля от Nike

Новая домашняя форма Ливерпуля от Nike

Новая домашняя форма Ливерпуля от Nike

Новая домашняя форма Ливерпуля от Nike

Новая домашняя форма Ливерпуля от Nike


Метки Nike, Ливерпуль, спонсоры, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2020 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1535

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Последние комментарии:




  1. ian 17.04.2020 08:01 # ian
    Однозначно лучшая форма в АПЛ

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  2. udaff 17.04.2020 07:56 # udaff
    Не гоните, норм форма.

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  3. jayspearingagent 17.04.2020 07:54 # jayspearingagent
    Местным техничкам лишь бы полы протереть.

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  4. januzaj00 17.04.2020 07:35 # januzaj00
    С такой формой только лежать плюс сосать можно

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  5. klopp-top 17.04.2020 07:24 # klopp-top
    Хуже этого убогого дизайна, только форма ман ю

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  6. phenomenon1 17.04.2020 07:23 # phenomenon1
    С прошлым значком смотрелась бы топовее.

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  7. owen777 17.04.2020 07:08 # owen777
    Верните НБ или Reebok а этот найк херовый шаблонщик

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  8. liverpool1892est 17.04.2020 06:56 # liverpool1892est
    Верните старый герб...эта непонятная птица с веточкой в зубах напоминает мне петуха

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  9. quavo 17.04.2020 06:03 # quavo
    Полы норм вытирать будет, русне жеппы

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