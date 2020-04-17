Леви попросил Почеттино помочь "Тоттенхэму"

Даниэль Леви и Маурисио Почеттино Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви обратился к уволенному с поста главного тренера Маурисио Почеттино и попросил того согласиться на понижение зарплаты.

Напомним, "шпоры" расстались с Почеттино в ноябре и почти сразу же назначили на место аргентинского специалиста Жозе Моуриньо.

С тех пор Маурисио сватали в различные клубы, включая "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Барселону", "Реал", "Баварию" и "Ювентус", однако экс-наставник "Саутгемптона" пока не подыскал новое пристанище.

Таким образом, "Тоттенхэм" продолжает платить зарплату Почеттино и будет это делать до тех пор, пока Маурисио не найдет новую работу, или пока не истечет рассчитанный до 2023 года контракт.

Зарплата неработающего Почеттино составляет 8.5 миллионов фунтов в год, и сейчас, как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, "шпоры" инициировали переговоры со своим бывшим рулевым.

Ощущая эффект от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, "Тоттенхэм" просит Почеттино добровольно отказаться от части компенсации. С аналогичными просьбами клуб обратился к помощникам Маурисио вроде Хесуса Переса, Мигеля Д'Агостино и Антони Хименеса.

Издание добавляет, что Моуриньо, сменщика Почеттино, лондонцы тоже надеются склонить к понижению зарплаты.


Метки Леви, Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2020 00:05

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  1. gio 17.04.2020 00:31 # gio
    Мур на хой пошлет, Леви себе не урезает так как им

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  2. liverpool1892est 17.04.2020 00:26 # liverpool1892est
    Послать нахуй ...и пгостить!

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