"Эвертон" заинтересован в Грилише, но имеет другие приоритеты

"Эвертону" собирается укрепить ряд прочих позиций, прежде чем подумает о приобретении полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша.

Капитана "вилланов" называют трансферной целью для "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето, однако Sky Sports утверждает, что спортивный директор "Эвертона" Марсель Брандс тоже является большим поклонником таланта Грилиша.



Вместе с тем Брандс понимает, что в команде Карло Анчелотти есть несколько позиций, которые больше нуждаются в усилении, нежели позиция плеймейкера.



Ранее в понедельник стало известно, что "ириски" близки к покупке одного из лучших центральных защитников Лиги 1 — бразильца Габриэля из "Лилля" за 30 миллионов фунтов.



Также известно, что на радаре у "Эвертона" находится фланговый нападающий "Гремио" Эвертон Соарес, который произвел впечатление на Анчелотти во время последнего Кубка Америки.



Лишь укрепив центр обороны и правый фланг атаки, "Эвертон" будет готов вступить в борьбу за Грилиша, утверждает Sky Sports. Покупка Джека стала бы громким заявлением со стороны хозяина "ирисок" Фархада Мошири, чей клуб готовится приступить к строительству нового стадиона.