УЕФА планирует провести финал Лиги Чемпионов 29 августа

УЕФА планирует провести финал Лиги Чемпионов сезона 2019/20 29 августа.

23 апреля УЕФА проведет очередную видеоконференцию, посвященную возобновлению сезона в условиях пандемии коронавируса.



Ранее организация Александера Чеферина уже дала понять, что ее приоритет — помочь перезапустить национальные чемпионаты, после чего можно будет определить победителей еврокубков.



По информации авторитетного издания BBC, у УЕФА есть два основных сценария, которые предусматривают проведение финала Лиги Чемпионов в Стамбуле 29 августа.



Первый сценарий подразумевает проведение четвертьфинальных и полуфинальным матчей, следуя регламенту, в июле и августе.



По второму сценарию каждый четвертьфинал и каждый финал будет сыграны в один матч во время мини-турнира продолжительностью в одну неделю на нейтральном поле — вероятно, в Стамбуле — после окончания национальных чемпионатов.



Добавим, что половина из восьми четвертьфиналистов Лиги Чемпионов уже известны. "Манчестер Сити" против "Реала" — одно из самых громких противостояний, которые все еще остаются в 1/8 финала.



В Лиге Европы ситуация обстоит сложнее, потому что еще ни один из ответных матчей 1/8 финала не сыгран. Причем в двух случаях, касающихся испанской и итальянской команд, не сыгран даже первый матч.