УЕФА планирует провести финал Лиги Чемпионов 29 августа
УЕФА планирует провести финал Лиги Чемпионов сезона 2019/20 29 августа.
23 апреля УЕФА проведет очередную видеоконференцию, посвященную возобновлению сезона в условиях пандемии коронавируса.
Ранее организация Александера Чеферина уже дала понять, что ее приоритет — помочь перезапустить национальные чемпионаты, после чего можно будет определить победителей еврокубков.
По информации авторитетного издания BBC, у УЕФА есть два основных сценария, которые предусматривают проведение финала Лиги Чемпионов в Стамбуле 29 августа.
Первый сценарий подразумевает проведение четвертьфинальных и полуфинальным матчей, следуя регламенту, в июле и августе.
По второму сценарию каждый четвертьфинал и каждый финал будет сыграны в один матч во время мини-турнира продолжительностью в одну неделю на нейтральном поле — вероятно, в Стамбуле — после окончания национальных чемпионатов.
Добавим, что половина из восьми четвертьфиналистов Лиги Чемпионов уже известны. "Манчестер Сити" против "Реала" — одно из самых громких противостояний, которые все еще остаются в 1/8 финала.
В Лиге Европы ситуация обстоит сложнее, потому что еще ни один из ответных матчей 1/8 финала не сыгран. Причем в двух случаях, касающихся испанской и итальянской команд, не сыгран даже первый матч.
16.04.2020 21:00
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