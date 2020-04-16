Сако отказал "Барселоне", "Баварии" и "Арсеналу" ради перехода в "Ливерпуль"

Защитник "Кристал Пэлас" Мамаду Сако перечислил клубы, которым он отказал, когда переходил в "Ливерпуль" в 2013 год.

Семь лет назад ПСЖ продал Сако, своего воспитанника, в "Ливерпуль" за 17 миллионов фунтов. Тогда Мамаду было, из чего выбрать, но он предпочел команду Брендана Роджерса и совершенно об этом не жалеет.



"Когда я уходил из ПСЖ, у меня имелись предложения от "Барселоны", "Баварии", "Арсенала" и "Ливерпуля". Я выбрал "Ливерпуль", потому что это один из клубов, о которых я мечтал, и у них великая история".



"Мне посчастливилось провести четыре года в красной футболке на "Эфилде", где всегда великолепная атмосфера".



"У меня были очень хорошие отношения с руководством, я выступал бок о бок с такими талантами, как Луис Суарес, Филиппе Коутиньо, Даниэль Старридж и Стивен Джеррард. Я пережил исключительные моменты вместе с этими игроками", — цитирует Сако Goal.



Добавим, что фактически карьера Сако в "Ливерпуле" оборвалась в концовке сезона 2015/16, когда Мамаду попался на приеме запрещенного препарата и в результате пропустил проигранный "красными" финал Лиги Европы из-за дисквалификации. Вскоре француз был отстранен от первой команды, а в январе 2017 отправился в "Пэлас", где затем и остался.