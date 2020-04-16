Джеррард восхищается Хендерсоном
Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард выразил свое восхищение своим преемником в качестве капитана "красных" Джорданом Хендерсоном.
Ранее в апреле Хендерсон сыграл ключевую роль в создании капитанами команд Премьер-Лиги благотворительного фонда Players Together, куда игроки будут отчислять часть своих зарплат, дабы помочь медикам победить пандемию коронавируса.
По мнению Джеррарда, это говорит о том, что Джордан является не только прекрасным футболистом, но и достойным человеком. Но и то, и другое Стивен знал всегда.
"Это лишний раз показывает, что он за человек".
"Помню, когда он пришел в "Ливерпуль" скромным парнем из "Сандерленда", его семья попросила меня присматривать за ним".
"Он очень бескорыстный человек, на поле и за его пределами. Играть рядом с ним было абсолютной мечтой из-за его энергии. Я определенно являюсь тем, кто всегда его хвалил, потому что я ценю ту работу, которую он выполняет ради команды".
"Думаю, с футбольной точки зрения он становится все лучше и лучше, а события пары последних недель лишь показывают его человеческие качества".
"Он великолепный человек, и он стал полузащитником топ-уровня. Он определенно заслуживает всю ту похвалу, которую получает на поле и за его пределами".
"Он является абсолютным примером для подражания многих молодых игроков", — сообщил Джеррард в эфире Sky Sports.
16.04.2020 19:00
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Не думал в жизни что буду так сказать но Хендо как никогда важен сейчас
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хендо > все капитаны в истории муму
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