Джеррард восхищается Хендерсоном

Стивен Джеррард Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард выразил свое восхищение своим преемником в качестве капитана "красных" Джорданом Хендерсоном.

Ранее в апреле Хендерсон сыграл ключевую роль в создании капитанами команд Премьер-Лиги благотворительного фонда Players Together, куда игроки будут отчислять часть своих зарплат, дабы помочь медикам победить пандемию коронавируса.

По мнению Джеррарда, это говорит о том, что Джордан является не только прекрасным футболистом, но и достойным человеком. Но и то, и другое Стивен знал всегда.

"Это лишний раз показывает, что он за человек".

"Помню, когда он пришел в "Ливерпуль" скромным парнем из "Сандерленда", его семья попросила меня присматривать за ним".

"Он очень бескорыстный человек, на поле и за его пределами. Играть рядом с ним было абсолютной мечтой из-за его энергии. Я определенно являюсь тем, кто всегда его хвалил, потому что я ценю ту работу, которую он выполняет ради команды".

"Думаю, с футбольной точки зрения он становится все лучше и лучше, а события пары последних недель лишь показывают его человеческие качества".

"Он великолепный человек, и он стал полузащитником топ-уровня. Он определенно заслуживает всю ту похвалу, которую получает на поле и за его пределами".

"Он является абсолютным примером для подражания многих молодых игроков", — сообщил Джеррард в эфире Sky Sports.


Метки Джеррард, Ливерпуль, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2020 19:00

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  1. owen777 16.04.2020 19:28 # owen777
    Не думал в жизни что буду так сказать но Хендо как никогда важен сейчас

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  2. jack-willsher 16.04.2020 19:07 # jack-willsher
    хендо > все капитаны в истории муму

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