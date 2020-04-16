Даррен Флетчер получил работу в "Юнайтед"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Даррен Флетчер вернулся на "Олд Траффорд" и получил работу в структуре клуба — пока неофициального характера.
Флетчер посвятил клубу с "Олд Траффорд" 12 лет своей игровой карьеры, о завершении которой, к слову, он до сих пор не объявил.
Даррен находится без клуба с прошлого лета, когда он покинул "Стоук" после двух сезонов, но это время не прошло даром для шотландца, который поступил на тренерские курсы.
Впрочем, в "Юнайтед" Флетчер получил не тренерскую роль. По информации Manchester Evening News, с недавних пор Даррен является неофициальным послом "дьяволов".
Добавим, в бытность игроком Флетчер выиграл с "Юнайтед" пять титулов Премьер-Лиги, Кубок Лиги, Кубок Англии, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира.
16.04.2020 18:00
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