Даррен Флетчер получил работу в "Юнайтед"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Даррен Флетчер вернулся на "Олд Траффорд" и получил работу в структуре клуба — пока неофициального характера.

Флетчер посвятил клубу с "Олд Траффорд" 12 лет своей игровой карьеры, о завершении которой, к слову, он до сих пор не объявил.



Даррен находится без клуба с прошлого лета, когда он покинул "Стоук" после двух сезонов, но это время не прошло даром для шотландца, который поступил на тренерские курсы.



Впрочем, в "Юнайтед" Флетчер получил не тренерскую роль. По информации Manchester Evening News, с недавних пор Даррен является неофициальным послом "дьяволов".



Добавим, в бытность игроком Флетчер выиграл с "Юнайтед" пять титулов Премьер-Лиги, Кубок Лиги, Кубок Англии, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира.