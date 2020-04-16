Даррен Флетчер получил работу в "Юнайтед"

Даррен Флетчер Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Даррен Флетчер вернулся на "Олд Траффорд" и получил работу в структуре клуба — пока неофициального характера.

Флетчер посвятил клубу с "Олд Траффорд" 12 лет своей игровой карьеры, о завершении которой, к слову, он до сих пор не объявил.

Даррен находится без клуба с прошлого лета, когда он покинул "Стоук" после двух сезонов, но это время не прошло даром для шотландца, который поступил на тренерские курсы.

Впрочем, в "Юнайтед" Флетчер получил не тренерскую роль. По информации Manchester Evening News, с недавних пор Даррен является неофициальным послом "дьяволов".

Добавим, в бытность игроком Флетчер выиграл с "Юнайтед" пять титулов Премьер-Лиги, Кубок Лиги, Кубок Англии, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира.


Метки Манчестер Юнайтед, Флетчер

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2020 18:00

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