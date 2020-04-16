"Барселона" может оставить Коутиньо у себя

Филиппе Коутиньо Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен заявил, что его клуб, возможно, оставит полузащитника Филиппе Коутиньо у себя.

На протяжении предыдущих недель ходили упорные слухи, что на следующий сезон Коутиньо отправится в один из клубов Премьер-Лиги. Экс-игрока "Ливерпуля" сватали в "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и даже "Лестер".

Однако Сетьен допускает, что после завершения аренды в "Баварии" 27-летний бразилец получит второй шанс на "Ноу Камп".

"Думаю, Коутиньо — отличный игрок. Мне он очень нравится. По факту он принадлежит "Барселоне".

"Любая команда в мире, которая хочет его, должна выплатить отступные по контракту (400 миллионов евро) или договориться с "Барсой" об определенной сумме".

"Я рассчитываю, что он будет здесь на старте следующего сезона. Я не знаю, чего хочет он сам. Возможно, мне стоит поговорить с ним и спросить. Он несомненно является отличным игроком", — сообщил Сетьен RAC1.


Метки Барселона, Коутиньо

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2020 17:00

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  1. ilovemanutd 16.04.2020 17:52 # ilovemanutd
    Слишком много новостей о нём

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  2. brown-ale 16.04.2020 17:39 # brown-ale
    В Барсе понимают, что выгодно им не загнать игрока этим летом.

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  3. liverpool1892est 16.04.2020 17:38 # liverpool1892est
    Мде...походу никому не нужен этот говнарь

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