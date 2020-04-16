"Барселона" может оставить Коутиньо у себя

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен заявил, что его клуб, возможно, оставит полузащитника Филиппе Коутиньо у себя.

На протяжении предыдущих недель ходили упорные слухи, что на следующий сезон Коутиньо отправится в один из клубов Премьер-Лиги. Экс-игрока "Ливерпуля" сватали в "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и даже "Лестер".



Однако Сетьен допускает, что после завершения аренды в "Баварии" 27-летний бразилец получит второй шанс на "Ноу Камп".



"Думаю, Коутиньо — отличный игрок. Мне он очень нравится. По факту он принадлежит "Барселоне".



"Любая команда в мире, которая хочет его, должна выплатить отступные по контракту (400 миллионов евро) или договориться с "Барсой" об определенной сумме".



"Я рассчитываю, что он будет здесь на старте следующего сезона. Я не знаю, чего хочет он сам. Возможно, мне стоит поговорить с ним и спросить. Он несомненно является отличным игроком", — сообщил Сетьен RAC1.