"Эвертон" близок к первому приобретению при Анчелотти

"Эвертон" уверен в приобретении центрального защитника "Лилля" Габриэля.

В предыдущие недели Габриэля сватали в некоторые другие клубы, включая "Арсенал" и "Челси", однако The Guardian уверяет, что "Эвертон" остается фаворитом в борьбе за 22-летнего бразильца.



Мерсисайдский клуб добился значительного прогресса в переговорах с "Лиллем" и теперь полон уверенности, что сделает Габриэля своим первым приобретением при Карло Анчелотти в качестве главного тренера.



Ожидается, что вызванный пандемией коронавируса кризис не помешает этому трансферу, который должен состояться по окончании сезона 2019/20.



Добавим, что Габриэль выступает за "Лилль" с 2017 года, а в этом сезоне с лучшей стороны проявил себя против "Челси" на групповом этапе Лиги Чемпионов.