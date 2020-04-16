Олдридж: "Мане не нужно уходить из "Ливерпуля", чтобы завоевать "Золотой мяч"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Джон Олдридж заявил, что Садио Мане не нужно уходить из мерсисайдского клуба для завоевания "Золотого мяча".

В последнем голосовании на "Золотой мяч" Мане занял только четвертое место, хотя выдающимся образом провел предыдущий год, выиграв с "красными" Лигу Чемпионов и добравшись со сборной Сенегала до финала Кубка Африки.



Когда Мане советуют перейти в "Реал" или "Барселону", то часто мотивируют это тем, что там шансы Садио на индивидуальные награды будут выше. Олдридж так не считает.



"Не все, кто уходят из "Ливерпуля", терпят неудачу. Посмотрите на Рахима Стерлинга в "Манчестер Сити".



"Но Филиппе Коутиньо — отличный пример из недавнего прошлого, как все может пойти не так. Он был на пике своей карьеры, когда уходил из "Ливерпуля" в "Барселону", но с тех пор у него ничего не ладится".



"Более того, в настоящий момент у "Ливерпуля" лучше команда, чем у "Барселоны" или "Реала".



"Мане способен завоевать "Золотой мяч", он отличный игрок. И его шансы сделать это в "Ливерпуле" ничуть не меньше, чем где-либо еще", — сообщил Олдридж Liverpool Echo.