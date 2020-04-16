Сделка по "Ньюкаслу" находится на одобрении у Премьер-Лиги

Сделка по смене владельца "Ньюкасла" окончательно согласована и находится на одобрении у Премьер-Лиги.

По информации Sky Sports, нынешний владелец "сорок" Майк Эшли заключил соглашение с компанией PCP Capital Partners Аманды Стейвли стоимостью 300 миллионов фунтов в минувший вторник.



При этом Стейвли выступает лишь как посредник, представляя интересы Суверенного фонда Саудовской Аравии (Public Investment Fund), за которым в конечном счете стоит наследный принц Мохаммед бин Салман.



Теперь эта сделка нуждается в одобрении со стороны Премьер-Лиги, которая проверяет чистоту и надежность капитала потенциального владельца. PIF должен получить 80 процентов акций "Ньюкасла".



На "Сент-Джеймс Парк" ожидают, что с этим не возникнет проблем, утверждает The Guardian, несмотря на неоднозначную репутацию бин Салмана и подозрения международной правовой организации Amnesty International, что Мохаммед просто собирается использовать "Ньюкасл" в качестве "PR-инструмента".