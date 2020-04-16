Невилл рассказал, как приставлял охранника к Руни

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл рассказал, каким взрывным характером обладал Уэйн Руни во времена своей молодости.

Приняв капитанскую повязку "красных дьяволов" у Роя Кина в 2005 году, Невилл одновременно принял на себя обязанность присматривать за молодыми товарищами — в том числе за Руни, который находился только в самом начале своего пути, впоследствии став лучшим бомбардиром "Юнайтед" всех времен с 253 голами.



Когда команда сэра Алекса Фергюсона совершала вылазки куда-либо в свое свободное время, Невилл приставлял к Руни охранника, но этого порой оказывалось недостаточно.



"За кем из игроков было сложнее всего присматривать? Руни. Ты привык приставлять к нему персонального охранника, когда вы куда-либо выходили вечером! Если честно, это была моя обязанность".



"Я любил Уаззу, он был классным парнем, но в молодости... Как бы это сказать... Он был слегка непредсказуемым. Одна история приходит мне в голову в связи с этим".



"Помню, я как-то заставил охранника ходить за ним по пятам. Я всегда знал, что он является мишенью для людей на улице, я всегда знал, что другие фанаты будут пытаться его задирать".



"Так вот. Находясь вверху лестницы, этот охранник передал Руни другому охраннику, который находился внизу лестницы. Сам Руни был посередине, и он устроил драку между двух охранников!"



"Это была лестница из 10 ступенек, и его отпустили буквально на пять ступенек! Присматривать за ним было тем еще испытанием, но он был отличным парнем", — цитирует Невилла Daily Star.