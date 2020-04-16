Фернандеш хочет, чтобы новички МЮ были голодны до трофеев

Полузащитник Бруну Фернандеш заявил, что потенциальные новички "Манчестер Юнайтед" должны быть голодны до трофеев, как и он сам.

Перебравшись на "Олд Траффорд" в январе из "Спортинга", Фернандеш успел забить три гола и отдать четыре результативные передачи до вынужденной остановки сезона.



По словам Бруну, он пришел в "Юнайтед", чтобы добиваться больших побед, и этого же португалец ожидает от всех своих партнеров по команде — даже будущих.



"Я хочу выиграть все. Я голоден до побед во всем. Я пришел в "Манчестер Юнайтед", чтобы побеждать, выигрывать титулы, Лигу Чемпионов и все остальное".



"Мы знаем, каким потенциалом обладает "Манчестер Юнайтед", потому что у нас молодая команда. У нас молодые игроки, но они большие мастера".



"Не имеет значения, если мы молоды, а другие команды опытнее, потому что у нас тоже есть несколько опытных игроков, которые могут помочь молодежи".



"Я не знаю, каким будет наш состав в следующем сезоне, но "Манчестер Юнайтед" — это большой клуб, и обычно они совершают покупки. Когда ты большой клуб, каждый хочет перейти к тебе".



"У нас уже большая команда, но кто бы ни пришел к нам, он должен прийти, чтобы побеждать. Ты должен быть сосредоточен на победах. Я хочу, чтобы люди были голодны до побед и всего остального. Я чувствую, что сейчас в этом коллективе каждый хочет побеждать", — сообщил Фернандеш официальному веб-сайту "Юнайтед".