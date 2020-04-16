Моура считает, что "Тоттенхэму" будет сложно заменить Кейна

Вингер "Тоттенхэма" Лукас Моура предупредил, что его клубу будет сложно найти замену нападающему Харри Кейну, если тот уйдет.

В последнее время ходят настойчивые слухи, что жаждущий трофеев Кейн покинет Северный Лондон по окончании этого сезона. На это намекает даже сам Харри.



В каждом из пяти предыдущих сезонов Кейн забивал минимум 20 голов с учетом всех соревнований, поэтому Моура отлично понимает ценность Харри для "шпор".



"Сложно рассуждать о будущем и о том, насчет чего нужно договариваться, потому что это личное решение. Уверен, "Тоттенхэм" каждый сезон получает предложения насчет Харри Кейна".



"Это не мне решать, но я, конечно, хочу играть вместе с ним в следующем сезоне. Я хочу, чтобы он остался, потому что он очень важен для нас, и найти игрока вроде него непросто".



"Каждый знает, что он большой игрок. Он очень важен для нас, он наш бомбардир, он забивает почти в каждом матче. Уверен, Моуриньо хочет сохранить его. Он рассчитывает на него в остатке этого сезона и в следующем", — цитирует Моуру Sky Sports.