Жоржиньо счастлив в "Челси"

Полузащитник Жоржиньо заявил, что счастлив в Лондоне и не будет спешить с возвращением в Серию А.

Будущее Жоржиньо оказалось под большим вопросом после того, как Маурицио Сарри покинул должность главного тренера "синих" прошлым летом, однако итальянец бразильского происхождения нашел себя и при Фрэнке Лэмпарде.



28-летний Жоржиньо проявляет себя как лидер молодой команды Лэмпарда и с радостью задержится в "Челси", с которым у него есть контракт до 2023 года.



"Я очень счастлив здесь в "Челси". В прошлом году я говорил только по-итальянски, но в это году я улучшил свой английский".



"Я скучаю по атмосфере и еде в Италии, но, как я уже сказал, я счастлив здесь в Лондоне", — цитирует Жоржиньо Daily Star.