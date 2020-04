Amazon может купить права на переименование стадиона "Тоттенхэма"

Компания Amazon является главным претендентом на спонсорский контракт по переименованию нового стадиона "Тоттенхэма".

Ранее в апреле 62-тысячный "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", строительство которого обошлось в 1 миллиард фунтов, отметил первую годовщину с момента своего открытия.



Арена "шпор" открылась под техническим названием, потому что президент клуба Даниэль Леви не смог оперативно найти достаточно щедрого спонсора, однако эти поиски не останавливаются до сих пор.



Как стало известно Daily Mail от своих источников, в данный момент есть несколько компаний, заинтересованных в переименовании нового стадиона "Тоттенхэм" под свой бренд, включая Nike.



Однако фаворитом на эту роль все-таки является компания Amazon, которая уже сотрудничает со "шпорами", снимая в этом сезоне документальный фильм "All or Nothing". Многосерийный "All or Nothing" обещает стать настоящим хитом, учитывая ту драму, которая окружала увольнение Маурисио Почеттино с поста главного тренера.



Даниэль Леви убежден, что он заставит своего потенциального партнера раскошелиться минимум на 25 млн. фунтов в год, причем спонсорский контракт будет рассчитан минимум на 10 сезонов. Это может быть самая выгодная сделка в своем роде в истории футбола.