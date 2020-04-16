Кариусу угрожали расправой после финала Лиги Чемпионов

Голкипер "Бешикташа" Лорис Кариус, правами на которого все еще владеет "Ливерпуль", признался, что ему угрожали физической расправой после финала Лиги Чемпионов против "Реала" в 2018 году.

В том финале, который до сих пор остается последним официальным матчем Кариуса за "Ливерпуль", Лорис совершил два грубейших ляпа, из-за чего "Реал" отпраздновал победу 3:1, а "красные" отложили свою мечту о трофее — пускай и всего на один год.



Вскоре после того матча стало известно, что причиной ошибок Кариуса могло быть сотрясение, однако это не остановило некоторых людей, которые принялись оскорблять Лориса и угрожать ему.



"Поверьте мне, я довольно многому научился благодаря той критике! Оглядываясь назад, я понимаю, что мне следовало быть гораздо агрессивнее на публике".



"Я получил сотрясение в столкновении с Серхио Рамосом, из-за чего мое пространственное зрение оказалось ограничено. Это было научно доказано благодаря углубленному исследованию у одного из ведущих мировых специалистов в области мозга".



"Поначалу я был рад узнать, что на самом деле со мной произошло в том матче, но я не хотел говорить об этом на публику".



"Когда эти результаты опубликовали, в мой адрес было много злобы и оскорблений, часто ниже пояса. Я никогда не использовал это как оправдание, но я не понимаю, когда люди шутят насчет кого-то, кто перенес серьезную травму головы".



"Я получал угрозы расправы. Но я не могу воспринимать их всерьез".



"Некоторые люди пишут мне анонимно и даже не показывают свои лица в своих профилях. Я не думаю, что эти люди посмеют открыть рот, проходя мимо меня".



"Порой игроки получают крайне враждебные сообщения через Интернет. Если будешь читать каждое сообщение, не сможешь спать два дня".



"Это безумие, что люди, пользуясь анонимностью, оскорбляют других, дискриминируют и становятся расистами".



"Ты не можешь винить фанатов, если они освистали игрока. Они заплатили, чтобы посмотреть матч, и они имеют право быть расстроенными. Профессионал должен терпеть это".



"Но когда люди опускаются до личных оскорблений или угрожают расправой, это чересчур", — сообщил Кариус Bild.



