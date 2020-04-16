"Ньюкасл" может пригласить тренера топ-уровня

После смены владельца "Ньюкасл" может обратиться на рынок тренеров для приглашения специалиста топ-уровня.

На днях стало известно, что Майк Эшли, владеющий "сороками" 13 лет, совершил прорыв в переговорах о продаже своего клуба амбициозным инвесторам из Саудовской Аравии за 300 миллионов фунтов.



Уже сейчас ходят слухи, что грядущим летом "Ньюкасл" ожидает серьезное преображение. Новые владельцы могут воспользоваться финансовыми проблемами европейских клубов для комплектации состава большими игроками.



Положение Стива Брюса как главного тренера "Ньюкасла" тоже может оказаться под угрозой. Издание Daily Mail отмечает, что букмекеры резко обрушили коэффициенты на то, что грядущим летом "сороки" сменят рулевого.



Фаворитом номер один на место Брюса букмекеры считают Рафаэля Бенитеса, который ранее уже тренировал "Ньюкасл", но прошлым летом, не договорившись о новом контракте, отправился в "Шанхай Шеньхуа".



Следом за Бенитесом по котировкам идет Массимилиано Аллегри, который находится без работы с конца прошлого сезона и последние месяцы усиленно учил английский язык.



Прочими фаворитами называются Стивен Джеррард, Маурисио Почеттино, Роберто Мартинес и Шон Дайч.