Символическая сборная Премьер-Лиги по версии Парлора

Следуя тренду, легенда "Арсенала" Рэй Парлор представил свой вариант символической сборной Премьер-Лиги этого сезона.

Как и у многих других экспертов, в команде Парлора тоже доминируют представители "Ливерпуля". Рэй выбрал сразу пятерых игроков из коллектива Юргена Клоппа, а вот на ворота снарядил Дина Хендерсона из "Шеффилд Юнайтед".



"Это должен быть Хендерсон из "Шеффилд Юнайтед". Думаю, он очень хорош в этом сезоне. Когда он совершил пару ошибок, то хорошо на них отреагировал и с тех пор играет блестяще. Уверен, однажды он станет первым номером "Манчестер Юнайтед", — цитирует Парлора Daily Star.



На фланги обороны Парлор ожидаемо выбрал Трента Александер-Арнольда и Энди Робертсона, а вот в пару к их партнеру по "Ливерпулю" Виргилу Ван Дейку по центру обороны определил Чаглара Сеюнджю из "Лестера".



"Ван Дейк должен быть здесь. Он настоящий лидер обороны. "Роллс-Ройс" среди игроков для "Ливерпуля". Непросто было выбрать ему пару. Я смотрел на Джека О'Коннелла из "Шеффилд Юнайтед", превосходно играет за "Вулверхэмптон" Конор Коуди, но я выбрал Сеюнджю. Думаю, он стал блестящим приобретением для "Лестера", — сообщил Парлор.



В центре поля команды Парлора ожидаемо расположились Джордан Хендерсон из "Ливерпуля" и Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити", а дополнил их капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш.



"Джордан Хендерсон точно будет в моей команде. Думаю, он стал настоящим лидером для "Ливерпуля" и сборной Англии. Рядом с ним Де Брюйне. Он ассистирует и всегда на один шаг впереди каждого. Третьим полузащитником должен быть Джек Грилиш. Думаю, Джек выступает выдающимся образом за "Астон Виллу".



В качестве линии нападения Парлор использовал игроков трех различных клубов: Садио Мане из "Ливерпуля", Джейми Варди из "Лестера" и Пьер-Эмерика Обамеянга из "Арсенала".



"Слегка я поставлю Мане, еще одного игрока "Ливерпуля", он великолепен в этом году. На острие — Варди, ему 33, и он удивителен. Он очень хорошо следит за собой, и его скорость всегда при нем. И я попробую внедрить в эту команду одного игрока "Арсенал", Обамеянга. Он тот, на ком держится "Арсенал", он забивает голы ради удовольствия", — заключил Парлор.



