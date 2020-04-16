"Арсенал" обсуждает покупку Дисаси

"Арсенал" ведет переговоры о покупке центрального защитника "Реймса" Акселя Дисаси, оцениваемого в 15 миллионов фунтов.

Как стало известно Daily Mail, "канониры" обратились насчет Дисаси еще в декабре. Опасаясь ухода Акселя в конце следующего сезона свободным агентом, "Реймс" принял решение продать своего защитника грядущим летом.



На самом деле скауты "Арсенала" следят за игроком юношеской сборной Франции U-20 с начала сезона. Благодаря отличной игре Дисаси "Реймс" пропустил лишь 21 гол в 28 матчах Лиги 1 — в топ-5 европейских лиг только у "Реала" оборонительная статистика лучше.



В данный момент "Арсенал" обсуждает размер компенсации, которая может составить около 15 млн. фунтов. Самому Акселю лондонский клуб предложит контракт на пять лет.



Если сделка по 22-летнему Дисаси состоится, то Аксель будет не единственным новобранцем в команде Микеля Артеты среди защитников. Еще прошлым летом "Арсенал" согласовал приобретение Вильяма Салиба у "Сент-Этьена" за 27 млн. фунтов.