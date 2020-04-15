"Тоттенхэм" оборудовал свой стадион системой тестирования на коронавирус
"Тоттенхэм" стал первым клубом Премьер-Лиги, оборудовавшим свой стадион системой тестирования на коронавирус.
Согласно свежим прогнозам, футбольным фанатам может быть запрещено посещать стадионы до 2021 года — для их же безопасности, учитывая ситуация с пандемией.
Выходом из ситуации может стать экспресс-тестирование на COVID-19, дабы пускать на трибуны только тех людей, которые не представляют угрозы для других.
Первым клубом Премьер-Лиги, сделавшим шаг в этом направлении, стал "Тоттенхэм". Как сообщает The Independent, "шпоры" еще на прошлой неделе начали разворачивать на 62-тысячном "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" систему по тестированию на коронавирус.
Связано это с тем, что лондонский клуб временно предоставил свою арену под нужды Национальной службы здравоохранения Великобритании.
В данный момент расположившиеся в подземном паркинге стадиона медики берут до 70 проб в день у сотрудников госпиталя Север Мидлсекс Юниверсити, их родственников и контактировавших с ними лицами. Потенциальные пациенты сдают тесты, не выходя из своих автомобилей.
В этом процессе задействовано только 10 медицинских работников, и трудятся они по четыре часа в день, поэтому система определенно может быть масштабирована.
15.04.2020 23:00
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Этот коровий вирус заепал уже
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10 работников берут 70 проб в день
удачи вам взять (и сразу проверить) 50000 проб в день матча
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