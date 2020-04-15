Все больше клубов хотят доиграть сезон Премьер-Лиги к 30 июня

Все больше клубов Премьер-Лиги хотят доиграть сезон 2019/20 к 30 июня.

Напомним, последний матч в Премьер-Лиги был сыгран еще 9 марта. Футбольный сезон был поставлен на паузу на неопределенное время из-за пандемии коронавируса.



В течение этого периода ходило много разговоров о том, когда и как может быть доигран этот сезон — и будет ли он доигран вообще.



Как сообщает Sky Sports, идея о признании сезона недействительным по-прежнему непопулярна, и клубы настроены сделать все возможное, чтобы сыграть оставшиеся матчи.



В то же время над клубами как дамоклов меч висит дата 30 июня, когда истекают контракты многих игроков и арендные соглашения. Продление сезона на июль и, возможно, на август было бы чревато проблемами.



Несмотря на рекомендацию ФИФА о продлении таких контрактов до окончания сезона, юридически игроки не обязаны этого делать и при желании смогут оставить свои клубы 30 июня.



Учитывая это, все больше клубов готовы напрячься, чтобы доиграть сезон к 30 июня. Этот вопрос будет обсуждаться во время очередной видеоконференции, которую Премьер-Лига организует в ближайшую пятницу.



"Некоторые клубы хотя завершить сезон к концу июня. Но будет ли справедливо решать, кто отправится в еврокубки, а кто вылетит, выбившимися из сил составами?" — цитирует владельца неназванного клуба Премьер-Лиги Sky Sports.