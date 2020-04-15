Кариус не уверен в своем будущем

Голкипер "Бешикташа" Лорис Кариус заявил, что не уверен в своем будущем, но продолжает общаться с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.

Сейчас Кариус завершает двухлетнюю аренду, в которую он был сослан в Стамбул после своего фиаско в финале Лиги Чемпионов против "Реала" в мае 2018.



Кариус сыграл 55 матчей в турецкой лиге, но "Бешикташ" до сих пор не решил, будет ли выкупать Лориса. Если этого не случится, 26-летний немец вернется на "Энфилд".



"Я предпочитаю держаться в стороне от спекуляций. Факт в том, что у меня есть контракт с "Ливерпулем" до 2022 года".



"В данный момент я просто сосредоточен на завершении сезона с "Бешикташем". Еще слишком рано говорить что-либо насчет лета, особенно в данный момент, когда никто толком не может сказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом".



"В основном я переписываюсь с тренером вратарей Джоном Ахтербергом — почти каждую неделю. Но время от времени я также обмениваюсь сообщениями с Юргеном Клоппом. Я поддерживаю контакт с каждым, я никуда не пропадал", — сообщил Кариус Bild.