Давид Луис отметил преображение "Арсенала" при Артете

Защитник "Арсенала" Давид Луис отметил преображение себя и команды при Микеле Артете в качестве главного тренера.

Заступив на тренерский мостик "канониров" в декабре, Артета не слишком изменил результаты, зато налицо большие изменения в стиле игры и атмосфере внутри команды.



"Микель удивительным образом делает свою работу. Мне почти 33 года, но я по-прежнему учусь и совершенствуюсь, а также наслаждаюсь красотой футбола".



"Каждый день он меняет что-то больше, что-то еще. Благодаря этой новой философии я могу развиваться как игрок и как лидер".



"Микель пытается сделать так, чтобы мы поняли, где и как нужно играть. Он дает нам план вроде: "Если соперник глубоко обороняется, если им это нравится, тогда вы должны брать ответственность на себя, чтобы сделать рискованный пас. Если пас пройдет, мы сможем создать опасный момент и забить гол. Если нет, мы сможем быстро его отобрать".



"Микель привил этому клубу философию, когда каждый должен мыслить во благо клуба, чтобы наш клуб снова блистал. Каждый — не только игроки — должен дышать этим кислородом и думать: "Этот клуб должен побеждать".



"Не имеет значения, когда и с кем. Важно, чтобы это вернулось", — цитирует Луиса Evening Standard.