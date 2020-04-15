"Арсенал" готов продать Лакасетта в "Атлетико"

"Арсенал" открыт к предложениям насчет нападающего Александра Лакасетта, в услугах которого заинтересован "Атлетико".

В 2017 года "канониры" приобрели Лакасетта у "Лиона" за рекордные для своего клуба 52 миллиона фунтов. Однако при Микеле Артете в качестве главного тренера Александр остается в тени у Пьер-Эмерика Обамеянга и не всегда попадает в стартовый состав.



В данный момент у Лакасетта остается два года по контракту, а переговоры о продлении сотрудничества, как и в случае с Обамеянгом, находятся в тупике. Если "Арсенал" промедлит, то стоимость Александра начнет резко снижаться.



Как утверждает испанское издание AS, "Арсенал" открыт к продаже 28-летнего француза, который в забил 45 голов в 114 матчах за лондонский клуб. Эта ситуация уже привлекла внимание "Атлетико".



Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне недоволен формой Альваро Мораты, Диего Косты и Жоау Фелиша в этом сезоне, поэтому сделал покупку нападающего своим приоритетом на грядущее лето.



Добавим, что Лакасетт забил 45 голов в 114 матчах за "Арсенал", однако Александру очень не хватает стабильности — он отличился три раза в четырех играх перед остановкой сезона, но в важнейший период с декабря по январь аж девять поединков кряду оставался "сухим".