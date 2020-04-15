Покупая "Ньюкасл", бин Салман завершит интерес к МЮ

Скорая смена владельца "Ньюкасла" означает, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман не будет покупать "Манчестер Юнайтед".

Накануне стало известно, что Майк Эшли находится на пороге продажи "Ньюкасла" за 300 миллионов фунтов Суверенному фонду Саудовской Аравии через посредника в лице финансиста Аманды Стейвли.



"Они (инвесторы из Саудовской Аравии) являются большим игроком во всем, что они делают. Они не будут валять дурака".



"Раз они решили завести футбольный клуб, значит они будут тратить деньги. А денег, скажем так, у них хватает".



"У них много денег, а это делает разницу. Они хотят быть лучшими во всем. Поэтому, покупая футбольный клуб, они не успокоятся, пока не сделают его крупнейшим в мире", — цитирует своего эксперта издание The Shields Gazette.



Daily Mail добавляет, что сделка по "Ньюкаслу" будет означать окончание многолетнего интереса бин Салмана к "Манчестер Юнайтед".



С 2018 года бин Салмана регулярно связывали с покупкой "красных дьяволов" у семейства Глэйзеров за 4 млрд. фунтов, однако Премьер-Лига и УЕФА запрещают одному лицу владеть двумя клубами, чьи интересы пересекаются.