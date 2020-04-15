Осимхен признался, что отказал "Арсеналу"

Нападающий "Лилля" Виктор Осимхен рассказал, что в прошлом он отказал "Арсеналу", но допускает свой переезд в Премьер-Лигу в будущем.

21-летний Осимхен по праву считается одной из главных звезд французской Лиги 1, забив 18 голов в 38 матчах за "Лилль" в этом сезоне с учетом всех соревнований.



Однако на радар к "канонирам" Осимхен попал гораздо раньше — еще во время юношеского Чемпионата Мира для 17-летних в 2015 году, когда сборная Нигерии завоевала золотые медали, а сам Виктор стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком турнира.



"Я разговаривал с Арсеном Венгером после окончания турнира, и он хотел, чтобы я перешел в "Арсенал". У меня было много вариантов: "Барселона", "Интер", "Атлетико", "Ювентус" и другие".



"Арсенал" был хорошим вариантом, но не лучшим для меня в то время. Я хотел начать играть, как только мне исполнится 18. Я хотел отправиться туда, где у меня будет время улучшить свою игру и окрепнуть физически. "Вольфсбург" дал мне такую возможность".



"Конечно, однажды я бы хотел выступать за большой клуб в Англии. Я разговаривал с Одионом Игало об этом. Он дал мне очень хороший совет, он легенда и словно старший брат. Моя цель — выступать за один из крупнейших клубов мира, но сейчас я очень счастлив в "Лилле".



"Мой приоритет — играть много матчей. Меня не привлекает перспектива перейти в большой клуб и сесть на лавку", — сообщил Осимхен The Independent.