"Арсенал" ведет "продуктивные переговоры" с игроками о понижении зарплат

"Арсенал" объявил о масштабном понижении зарплат своего руководства и продолжает соответствующие переговоры с игроками.

В минувший уикенд стало известно, что игроки "Арсенала" отвергли план клуба по 12-месячному понижению своих зарплат в течение 12 месяцев в случае непопадания в Лигу Чемпионов.



Однако сегодня "канониры" сделали официальное заявление, сообщив, что переговоры с футболистами продолжаются и проходят продуктивно.



Высшее руководство "Арсенала" даже решило подать пример игрокам, отказавшись от трети своего заработка на целый год, дабы помочь клубу преодолеть последствия кризиса, вызванного пандемией коронавируса.



Добавим, что за прошлый сезон "Арсенал" потратил на зарплаты 232 миллиона фунтов. Директор "канониров" Джош Кроенке даже в сердцах заявил, что у его клуба "зарплатная ведомость уровня Лиги Чемпионов при бюджете уровня Лиги Европы".