У Сане есть другие варианты, помимо "Баварии"

Агент вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане сообщил, что его клиент все еще может перейти в "Баварию", а также имеет несколько других предложений.

В данный момент у Сане, который не играет с августа, остается только один год по контракту с "Сити".



По слухам, "Бавария" не горит желанием тратиться на игрока, который в следующем году может стать свободным агентом, особенно в свете кризиса, вызванного пандемией коронавируса.



Однако агент Дамир Смольян считает, что отъезд Сане с "Этихад" грядущим летом все еще очень вероятен.



"Вместе с игроком мы поговорим с "Манчестер Сити" о том, каким будет наш следующий шаг. Интерес "Баварии" — это не секрет. Но с нами контактировали и другие клубы абсолютного топ-уровня насчет Лероя".



"Бавария" — единственный в Германии клуб, который Лерой может представить в качестве следующего шага в своей карьере. Он отвечает его требованиям по достижению его большой цели — победы в Лиге Чемпионов", — сообщил Смольян Bild.