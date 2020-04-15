Хаверц: "Я готов сделать большой шаг"

Полузащитник "Байер" Кай Хаверц подтвердил, что готов покинуть Леверкузен и отправиться в один из европейских топ-клубов.

К своим 20 годам Хаверц сыграл уже 145 матчей за "Байер" с учетом всех соревнований, но особенно хорошо Кай выглядит в этом сезоне, забив восемь голов и отдав 10 результативных передач.



Среди поклонников таланта Хаверца называются "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Бавария", "Барселона" и "Реал", и сам Кай уже готов уйти на повышение.



"Я готов сделать большой шаг. Мне нравятся испытания. Переезд за рубеж в их числе".



"Байер — отличный клуб, мне здесь хорошо, и я всегда это говорил. Однако, конечно, я хочу сделать следующий шаг в своей карьере в какой-то момент. Таковы мои амбиции", — сообщил Хаверц Bild.