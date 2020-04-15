Каррагер не верит, что Вернер перейдет в "Ливерпуль"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер не верит, что мерсисайдский клуб купит нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера грядущим летом.

До вынужденной остановки сезона "Ливерпуль" виделся явным фаворитом в борьбе за Вернера, который забил 27 голов в 36 матчах этого сезона.



Однако в изменившемся экономическом климате трансфер 24-летнего игрока сборной Германии видится Каррагеру маловероятным.



"Тимо Вернер в "Ливерпуле"? До всей этой ситуации, в которой мы находимся сейчас, вопрос с его переходом выглядел решенным, но теперь многие летние трансферы могут сорваться. Возможно, его переход придется отложить. Возможно, до следующего года", — сообщил Каррагер в инстаграме.



Тем временем, как сообщает немецкое издание Bild, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп хочет лично встретиться с Вернером, прежде чем выкупать своего соотечественника за 51 миллион фунтов. Пока это невозможно из-за режима самоизоляции и закрытия границ.