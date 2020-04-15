Бруну Фернандеш заступился за Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заступился за своего партнера по команде Поля Погба.

Из-за проблем с лодыжкой Погба сыграл всего восемь матчей за "красных дьяволов" в этом сезоне, последний раз появляясь на поле еще на Boxing Day.



Среди болельщиков "Юнайтед" все популярнее мнение о том, что их клуб должен отказаться от Погба, особенно в свете блестящей игры своего январского новичка Фернандеша, однако Бруну считает критику в адрес Поля необоснованной.



"Можно сказать, что в футболе люди обычно забывают те хорошие вещи, которые ты сделал, когда ты совершаешь ошибку. Ты можешь быть хорош 34 матча, затем один матч сыграть плохо, и именно это каждый запомнит".



"Поль возвращается после плохого периода, плохой ситуации. Кроме того, когда он играл, клуб и команда не были в полном порядке. Поскольку Поль является игроком топ-уровня, а "Манчестер Юнайтед" много заплатил за него, ожидания в отношении него высоки".



"Это нормально, когда ты, оказавшись в такой ситуации, не играешь как суперзвезда. При этом каждый ожидает от Поля того же, что и от Роналду в "Ювентусе" или Месси в "Барселоне".



"Каждый ожидает этого от Поля в Манчестере, потому что они знают о его мастерстве. Также это говорит об их уверенности насчет Поля. Мы, команда, тоже обладаем большой верой в Поля".



"За неделю до остановки сезона он приступил к тренировкам с нами, поэтому я думаю, он начнет играть за нас, когда мы вернемся".



"Думаю, он многое даст нам, он большой мастер, и благодаря позитивной энергии — потому что мы выиграли много матчей за последнее время — каждый, включая болельщиков, будет более терпелив с Полем", — сообщил Фернандеш официальному веб-сайту "Юнайтед".