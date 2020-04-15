Мэтти Лонгстафф будет отдавать 30 процентов от своих 850 фунтов медикам

Полузащитник "Ньюкасла" Мэтти Лонгстафф решил перечислять 30 процентов от своей скромной зарплаты Национальной службе здравоохранения Англии, хотя является самым низкооплачиваемым игроком в своей команде.

Напомним, младший брат Шона Лонгстаффа дебютировал за "сорок" в Премьер-Лиге лишь в октябре, отметив это событие победным голом против "Манчестер Юнайтед".



Мэтти все еще находится на юниорском контракте и получает смешные по меркам Премьер-Лиги 850 фунтов в неделю. Однако это не помешало 20-летнему англичанину принять участие в кампании #PlayersTogether и начать перечислять 30 процентов своей зарплаты на нужды медиков, которые ведут борьбу с пандемией коронавируса, сообщает The Chronicle.



Добавим, что грядущим летом у Лонгстаффа-младшего истекает контракт. Мэтти сможет перейти в другой клуб за символическую компенсацию в 400 тыс. фунтов.