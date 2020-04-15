Коллимор считает, что Санчо может стать приманкой МЮ на Кейна

Бывший нападающий "Ливерпуля" Стэн Коллимор считает, что вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо может стать приманкой, которая позволит "Манчестер Юнайтед" заполучить бомбардира "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Ранее в апреле Кейн сделал большой намек на уход из "Тоттенхэма" по окончании сезона, а в прессе сразу же появились слухи, что "шпоры" могут отпустить Харри за 200 миллионов фунтов.



Коллимор считает, что в этой ситуации главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер должен разыграть свой козырь, подтвердив амбиции своего клуба покупкой Санчо, иначе Кейн уйдет в "Реал".



"Я вполне представляют себе, что Кейн отправится в "Реал" вместо "Юнайтед", как это сделал Гарет Бэйл семь лет назад, предпочтя "Бернабеу".



"Единственная надежда Оле Гуннара Сульшера заманить Кейна на "Олд Траффорд" заключается в том, если он скажет ему: "Мы собираемся пригласить не только тебя, Харри, мы также собираемся пригласить Джейдона Санчо, который будет поддерживать тебя. Возможно, будет еще пара других игроков".



"Если переход Санчо не состоится, я совершенно не удивлюсь, увидев, как Кейн принимает футболку с 9-м номером от Карима Бензема в "Реале", а француз в свою очередь отправится в Премьер-Лигу".



"Некоторые люди спрашивают меня, будет ли "Юнайтед" шагом вперед относительно "Тоттенхэма", и их сомнения понятны. Если бы мы разговаривали об этом 12-18 месяцев назад, я бы сказал, что ему лучше остаться в "Тоттенхэме" и не рисковать".



"Но сейчас кажется, словно "Тоттенхэм" снова становится командой уровня Лиги Европы, а не Лиги Чемпионов, и уход Кейна только усилит это впечатление".



"Будь я Кейном, я бы посмотрел на это и сказал: "Кто будет ассистировать мне в "Тоттенхэме"? Танги Ндомбеле, который сам может уйти? Кристиан Эриксен, который уже ушел? В "Юнайтед" у меня будут Санчо, Антони Мартиаль, Маркус Рэшфорд и Даниэль Джеймс; эти парни и все остальные позволят мне забивать по 30 голов за сезон".



"У них есть скорость, мощь и молодость, чтобы обеспечивать Кейну необходимую поддержку. Я бы сказал, что в первую очередь Сульшеру по-прежнему нужен полузащитник вроде Роя Кина или Патрика Виейра, но перечисленные мной моменты могут помочь Сульшеру заманить Кейна".



"Подойдет ли Кейн "Манчестер Юнайтед"? Да, на 100 процентов. Он прирожденный бомбардир, который может забивать голы в упор или с 25 метров. Он может играть, стоя спиной к воротам и создавая возможности для других. У "Юнайтед" не должно быть сомнений насчет его покупки", — сообщил Коллимор Daily Mirror.