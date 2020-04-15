Мойес рассказал о своих неудавшихся трансферах

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал о самых громких приобретениях, что он едва не совершил в своей карьере.

Отработав 11 лет в "Эвертоне", в 2013 году Мойес стал преемником сэра Алекса Фергюсона в "Манчестер Юнайтед", но не продержался там и одного полного сезона.



Именно с этими двумя клубами связаны главные трансферные разочарования шотландского специалиста.



"Одним из трансферов, которые у меня сорвались, был Майкл Эссьен. Мы пытались пригласить его в "Эвертон".



"К их числу определенно относится и Тони Кроос. В то время "Манчестер Юнайтед" также был очень близок к покупке Гарета Бэйла и Сеска Фабрегаса".



"Должен сказать, в "Эвертоне" мы тоже были близки к покупке множества хороших игроков. Несколько раз нам просто не удавалось довести начатое до конца", — сообщил Мойес beIN Sports.