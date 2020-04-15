Каррагер назвал символическую сборную своих самых сложных оппонентов

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер составил символическую сборную из самых сложных оппонентов, которым он противостоял в своей карьере.

Всю свою клубную карьеру Каррагер провел в "Ливерпуле", за вместе с "красными" завоевав трофей Лиги Чемпионов, два Кубка Англии, три Кубка Лиги и Кубок УЕФА. Также Джейми сыграл 38 матчей за сборную Англии.



За это время Каррагер противостоял множеству звезд, включая бывшего нападающего "Арсенала" Тьерри Анри, которого он считает своим самым сложным оппонентом и величайшим игроком в истории Премьер-Лиги.



Помимо Анри, Каррагер включил в свою сборную бывших защитников "Челси" Марселя Десайи и Джона Терри, экс-полузащитника "Манчестер Юнайтед" Роя Кина и нападающего Криштиану Роналду, также выступавшего за МЮ.



Дополняют команду самых сложных оппонентов игроки, которые никогда не выступали в Премьер-Лиге: Джанлуиджи Буффон, Кафу, Паоло Мальдини, Хави, Андрес Иньеса и Лионель Месси.



Если говорить о конкретной команде, против которой было сложнее всего, то в качестве таковой Каррагер, ныне работающий экспертом Sky Sports, назвал "Арсенал" времен Арсена Венгера.



