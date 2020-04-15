Погба признался, что был фанатом "Арсенала"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признался, что в детстве он был фанатом "Арсенала".

В начале 2000-х годов "Арсенал" Арсена Венгера располагал такими звездами, как Тьерри Анри, Патрик Виейра и Робер Пирес. Именно поэтому лондонская команда была мечтой для многих мальчишек из франкоговорящих стран.



Погба не стал исключением. Более того, из-за симпатий к Анри он даже пытался играть нападающего.



"У меня были постеры Роналдиньо, Роналдо, Зидана, Тьерри Анри, Джибриля Сиссе и Кака".



"Я буду честен с вами: я был фанатом "Арсенала". Естественно, так получилось из-за всех этих французских игроков. Один из моих братьев был фанатом "Манчестер Юнайтед", и он не мог мне ничего возразить".



"Я обожал Тьерри Анри, поэтому можно сказать, что я стал фанатом "Арсенала" из-за него. Затем я сменил любимую команду и стал болеть за "Манчестер Юнайтед", как и мой брат".



"Я начинал как нападающий, затем стал играть 10-го номера и 6-го. Слава Богу, меня не заставили играть центрального защитника. Я так сильно хотел касаться мяча".



"Играя нападающего, я слишком часто шел в дриблинг. Один тренер сказал мне, что я должен играть 10-го номера, потому что там смогу чаще принимать мяч. Я по-прежнему совершал много касаний, поэтому он перевел меня на позицию 6-го номера", — цитирует Погба talkSPORT.