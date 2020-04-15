"Борнмут" передумал отправлять сотрудников в принудительный отпуск

"Борнмут" стал очередным клубом Премьер-Лиги, передумавшим отправить часть своих сотрудников из числа неигрового персонала в принудительный отпуск.

В условиях пандемии коронавируса британское правительство запустило программу, которая позволяет бизнесу отправить своих сотрудников в принудительный отпуск с оплатой 80 процентов от зарплат за счет государства.



Изначально этой программой воспользовались даже "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", которые за прошлый сезон отразили коллективную прибыль в 150 миллионов фунтов, однако под давлением общества передумали перекладывать содержание части свои сотрудников на плечи налогоплательщиков.



Во вторник свое решение отозвал и "Борнмут", оставив "Ньюкасл" и "Норвич" единственными клубами, которые все еще имеют сотрудников в принудительном отпуске.



"Мы прислушались к своим болельщикам и отменили наше решение отправить сотрудников в принудительный отпуск", — гласит заявление "вишенок".