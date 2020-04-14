Мейсон Маунт. Долгожданный доморощенный талант "Челси"

"Челси" долгое время был клубом, в котором сложнее всего пробиться в основу воспитанникам собственной академии. Со времен Джона Терри закрепиться в основе не смог ни один доморощенный игрок, пока летом прошлого года клуб не был поставлен в условия, когда довериться воспитанникам академии пришлось. Мейсон Маунт был одним из тех, кто воспользовался ситуацией и оправдал доверие нового менеджера Фрэнка Лэмпарда.

Мейсон Маунт был непреклонен. "Я никуда не уйду", — сказал 15-летний парень, которому было предложено поменять все, на что он потратил последние девять лет — стипендиальный контракт с "Челси", с перспективой профессиональной сделки, когда ему исполнится 17 лет.



У тех, кто был ближе к нему, были свои мысли, и в доме Маунтов с четырьмя спальнями на окраине Портсмута был созван семейный совет. Родители, дедушка, тети и дяди собрались на кухне, когда отец семейства Тони Маунт выразил свою обеспокоенность тем, что у его сына не будет перспектив в "Челси".



Тони Маунт — футболист с многолетним опытом игры и управления на любительском уровне, высоко ценил звездное футбольное образование, полученное сыном в "Челси". Но, понятное дело, он опасался, что путь во взрослую команду будет закрыт для младшего из его четырех детей. "Никто в академии "Челси" не попал в первую команду со времен Джона Терри" — таков был его аргумент.



"Я остаюсь в "Челси", — был неумолим юный талант, не принимая во внимание предложение своего отца, что ему, возможно, стоит воспользоваться интересом других топ-клубов. "Я был тут с шести лет — это мой клуб", — говорил Мейсон. "И я буду играть в первой команде "Челси".



"Если бы он не научился бить по мячу, стал бы боксером", — говорит Тони Маунт журналисту ВВС. "Я думаю, что он, возможно, хотел бы заниматься боксом, но я рад, что все же он выбрал футбол".



Интерес Мейсона Маунта к боксу вызван тем, что его дед по материнской линии Билл был выдающимся боксером-любителем и стал очень близким для будущего футболиста человеком. 86-летний пенсионер и отец трех дочерей безумно любил Мейсона, как будто тот был ему сыном, которого у него никогда не было. Он редко пропускал тренировки и матчи внука, а в свободное время много рассказывал ему о боксе. Футбольный талант Мейсона говорил о том, что он никогда не выйдет на ринг, но его близкие отношения с дедушкой Биллом означали, что ему будут привиты боксерская стойкость и трудовая этика.



Уже в возрасте четырех лет Мейсон начал регулярно посещать "Фраттон Парк", чтобы наблюдать за любимой командой семьи Маунтов — "Портсмутом". Игроками, за которыми Мейсон следил наиболее пристально в юном возрасте, были полузащитник Гари О'Нил и аргентинский плеймекер Андрес Д'Алессандро, чья футболка с автографом и сейчас висит в доме Маунтов.



Но также он был знаком с совершенно более грязной версией футбола с того же раннего возраста, когда посещал матчи и тренировки команд, которыми руководил его отец — "Хавант Таун" и "Ньюпорт Айл-оф-Вайт". В раздевалке этих команд летали чашки, а самыми яркими впечатлениями Мейсона были постоянные перепалки отца с судьями.



"Мы смотрели матчи "помпи", но также ходили на поединки нелиговых команд", — говорит Тони Маунт. "Когда ему было 10 или 11, он повернулся ко мне и спросил: "Почему никто не играет в пас?" Я засмеялся и ответил: "Добро пожаловать в настоящий футбол. Наслаждайся борьбой — это потрясающе".



Несмотря на то, что сейчас Мейсон Маунт довольно рослый игрок, в юности он был невысоким парнишкой, всплеск роста у которого начался только в 15 лет. Но он никогда не беспокоился об этом, соревнуясь с большими парнями. Ему было всего пять лет, когда его отец впервые взял его с собой на тренировку для детей в возрасте шести и старше лет в Фархэме. "Да, ему уже есть шесть лет", — ответил Тони, когда его спросили о возрасте Мейсона. После пары беговых сессий с шестилетними, Маунт-младший был переведен в команду восьмилетних.



Отец другого мальчика, занимавшегося в Фархэме, предложил Мейсону присоединиться к клубу "Борхант", и уже в первом турнире на новом месте мальчика, впервые принимавшего участие в игре на траве, заметил скаут "Челси" Роб Винзар. "То, что выделялось сразу, когда я смотрел на Мейсона, — его агрессия", — вспоминает Винзар.



"Его решимость не имеет равных — фантастическое отношение к делу. Он лучший из тех, кого я видел за свои годы", — добавляет Винзер, который уже 15 лет занимается поиском талантов для "Челси" на юго-востоке Англии. "Я видел много хороших игроков, но Мейсон — лучший".



Когда Винзар подошел к Тони Маунту, с которым был знаком по матчам любительских команд, его встретили с осторожностью. "Седьмой номер в этой команде — это же твой сын?" — спросил Винзар после небольшого разговора. "Я бы хотел отвезти его в "Челси" на просмотр".



"Нет, он любит футбол", — ответил отец Мейсона. "Просто позволь ему наслаждаться игрой. Я не хочу его вовлекать во все это".



Хорошо зная Тони Маунта, Винзар не стал спорить с ним, но провернул хитрый трюк — он пригласил всю команду "Борхант" в академию "Челси" в Кобхэме три недели спустя. Когда "Борхант" во главе с Маунтом сумели победить одногодок из "Челси", у молодого полузащитника уже не было сомнений в том, где он хочет играть. "Как только мы запустили их в Кобхэм, у него зажглись глаза", — вспоминает Винзар. "Этого было достаточно".



В возрасте от шести до восьми лет Мейсон также тренировался в центре развития "Портсмута", и когда пришло время выбирать клубную академию для серьезных занятий, его родители начали обсуждать варианты. "Папа, в "Челси" все намного серьезнее — там хорошие ребята, интересные тренировки. Я хочу играть за них", — огорчил потомственного болельщика "Портсмута" Мейсон.



Отделенные от Ла-Манша каналом Хавант игровые поля Фарлингтона — это шумный центр местного любительского и юношеского футбола в Портсмуте, состоящий из 10 полноразмерных футбольных полей, крикетных площадок и павильона в северо-восточном углу. Именно там Тони Маунт проводил индивидуальные занятия по просьбе родителей мальчика с будущим полузащитником "Саутгемптона" Джеймсом Уорд-Проузом.



В возрасте от 10 до 14 лет Уорд-Проуз регулярно занимался с Тони Маунтом для проработки серии упражнений, призванных смягчить его прием мяча и усовершенствовать технику. На четыре года младший Мейсон часто наблюдал за занятиями со стороны и впоследствии просил отца, чтобы он провел с ним курс этих рутинных занятий, а позже часто занимался вместе с Джеймсом.



"Он всегда приходил очень рано на тренировки", — вспоминает Майкл Бил, который работал в "Челси" в тесном контакте с Маунтом. "Когда тренеры собирались за 30-40 минут до начала тренировки, он уже был там с мячом, занимаясь в свое удовольствие".



Среди группы сверстников Мейсона 1999 года рождения в академии "Челси" были Деклан Райс, Рис Джеймс, Риан Брюстер и Эдди Нкетиа, но мастерство Маунта выделялось, как и его зрелость. Потому он часто играл в старших возрастных группах. В 17 лет он начал регулярно выступать за резервный состав "Челси", и в одном матче в ноябре 2016 года против "Саутгемптона" он впервые продемонстрировал свой талант менеджеру клуба Антонио Конте.



Так получилось, что в той игре за команду "Челси" U-23 играли также такие игроки первого состава, как Джон Терри, Мичи Батшуайи, Сеск Фабрегас и Курт Зума, но наставник резерва Ади Вивеаш без раздумий поставил в основу и Мейсона Маунта. Антонио Конте наблюдал за игрой в отдалении от своего помощника, и выражение его лица выдавало удивление, которое он испытал, увидев своими глазами игру Маунта, который провел на поле 70 минут и помог победить "Саутгемптон" со счетом 3:2.



"Мы могли видеть, как игроки первой команды доверяли ему — они не боялись отдать ему мяч, потому что он был очень хорош в обращении с ним", — вспоминает Вивеаш. "Я знаю, что Антонио был впечатлен им после той игры, как и игроки первой команды, отметившие, что Мейсону пора начинать тренироваться с ними".



Перед началом сезона 2018/19 у Маунта было несколько вариантов с арендой для получения полноценной игровой практики. Место в основе "Челси" не было одним из них, так как у команды снова сменился менеджер, и Маурицио Сарри пока что не был знаком с возможностями Маунта. Он мог продолжить карьеру в "Рейнджерс", "Норвиче", "РБ Лейпциг" или "Вердере", но еще один клуб, интересовавшийся Мейсоном, имел явное преимущество.



"Дерби Каунти" как раз возглавил Фрэнк Лэмпард, а помогать тому вызвался Джоди Моррис, под чьей опекой Маунт выигрывал молодежный Кубок Англии. Сезон, проведенный в составе "Дерби" под руководством Лэмпарда и Морриса пошел на пользу Мейсону — он сыграл 35 матчей в Чемпионшипе, ощутив вкус высоких задач и больших ожиданий от его игры. Но не менее важным был и предыдущий сезон, который он провел в аренде в "Витессе".



К 18 годам Маунт перерос игру в резервном составе с его не совсем ясными турнирными целями и отчаянно нуждался в новом вызове. Переход в "Витесс", с которым у "Челси" настроены партнерские отношения, был обычным делом для многих молодых игроков клуба.



Пришел в "Витесс" Маунт в качестве лучшего игрока турнира, когда сборная Англии выиграла Чемпионат Европы U-19, потому — по настоянию "Челси" голландский клуб дал Мейсону пятинедельный перерыв, из-за которого он пропустил предсезонный сбор команды и начало чемпионата.



Единственный выход на замену на 13 минут в матче с АЗ — это все, что было у Маунта в новом клубе в первые полтора месяца. Родители Маунта умоляли его вернуться домой и попробовать себя в другом месте, но Мейсон успокоил их: "Не беспокойтесь. Я попаду в основной состав. Я не вернусь".



1 октября Маунт вышел на поле со скамейки, когда "Витесс" проигрывал 0:1 "Утрехту", и через несколько секунд сравнял счет, пробив по воротам с близкого расстояния. Он снова забил в качестве джокера в игре с ПСВ, а к концу ноября стал регулярно играть в основе. После того, как Мейсон поймал кураж и стал наслаждаться игрой, он забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач, попав в итогам чемпионата в символическую сборную Эредивизии.



Перед началом сезона 2019/20 обстоятельства сложились в пользу Маунта. Мало того, что "Челси" получил трансферный бан, и был вынужден рассмотреть в качестве игроков основной обоймы ряд воспитанников академии, так еще и новым менеджером клуба стал Фрэнк Лэмпард. Маунт завоевал доверие Фрэнка в "Дерби" и с первых матчей получил место в основе. Первое время Лэмпарда критиковали за чрезмерное доверие молодым игрокам, но уже очень скоро Маунт, Томори и Джеймс продемонстрировали готовность играть регулярно на самом высоком уровне.



Несмотря на всю предысторию категорического недоверия менеджеров "Челси" к воспитанникам собственной академии, Маунт всегда был уверен, что он будет исключением в этой истории. Не один раз он убеждал собственного отца, что именно "Челси" — правильный для него клуб, и сейчас Тони Маунт может лишь гордиться своим сыном, который стал одним из тех парней, что разрушили многолетнее проклятье академии "Челси", которая готовила качественных игроков, но — не для основного состава "синих".



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru