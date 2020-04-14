Эрикссон: "Как я могу выступать за обнуление сезона?"
Бывший наставник сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон признался, что его любовь к "Ливерпулю" — единственное, почему он против обнуления этого сезона.
По мнению Эрикссона, сезон 2019/20 может быть возобновлен, только если это не поставит под угрозу жизнь и здоровье людей. Шведский тренер надеется, что обожаемый им "Ливерпуль" все-таки получит титул Премьер-Лиги.
"Я фанат "Ливерпуля", поэтому как вы можете хотеть, чтобы я призывал забыть этот сезон? Это было бы очень, очень сложно".
"Полагаю, ответственные люди хотят поступить как можно лучше для футбола и для фанатов. Но на кону огромные деньги для больших клубов в Премьер-Лиге, Лиге Чемпионов и других европейских лигах".
"Что произойдет? Я не знаю, но мы должны убедиться, что не подвергаем риску жизни людей, стремясь доиграть лиги и Лигу Чемпионов. Мы не можем этого делать".
"Кажется, несколько дней назад президент ФИФА сказал на пресс-конференции, что мы не можем играть в футбол, даже если рискуем жизнью всего одного человека, и я совершенно с ним согласен".
"Если мы хотим возобновить сезон, это должно быть безопасно. Мы не можем рисковать тем, что люди заболеют или умрут только ради игры в футбол".
"Футбол важен, футбол — это моя жизнь, я люблю футбол, но жизнь гораздо важнее футбола", — цитирует Эрикссона Evening Standard.
14.04.2020 23:00
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да дайте просто скаузерам два матча провести и все
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