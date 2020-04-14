Эрикссон: "Как я могу выступать за обнуление сезона?"

Бывший наставник сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон признался, что его любовь к "Ливерпулю" — единственное, почему он против обнуления этого сезона.

По мнению Эрикссона, сезон 2019/20 может быть возобновлен, только если это не поставит под угрозу жизнь и здоровье людей. Шведский тренер надеется, что обожаемый им "Ливерпуль" все-таки получит титул Премьер-Лиги.



"Я фанат "Ливерпуля", поэтому как вы можете хотеть, чтобы я призывал забыть этот сезон? Это было бы очень, очень сложно".



"Полагаю, ответственные люди хотят поступить как можно лучше для футбола и для фанатов. Но на кону огромные деньги для больших клубов в Премьер-Лиге, Лиге Чемпионов и других европейских лигах".



"Что произойдет? Я не знаю, но мы должны убедиться, что не подвергаем риску жизни людей, стремясь доиграть лиги и Лигу Чемпионов. Мы не можем этого делать".



"Кажется, несколько дней назад президент ФИФА сказал на пресс-конференции, что мы не можем играть в футбол, даже если рискуем жизнью всего одного человека, и я совершенно с ним согласен".



"Если мы хотим возобновить сезон, это должно быть безопасно. Мы не можем рисковать тем, что люди заболеют или умрут только ради игры в футбол".



"Футбол важен, футбол — это моя жизнь, я люблю футбол, но жизнь гораздо важнее футбола", — цитирует Эрикссона Evening Standard.