Хуан Мата скучает по Эррере

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата признался, что скучает по своему бывшему одноклубнику Андеру Эррере.

Не договорившись с "Юнайтед" о новом контракте, прошлым летом Эррера отправился свободным агентом в ПСЖ.



Мате было грустно прощаться со своим большим другом и партнером по сборной Испании, однако Хуан считает, что пришедший в январе Бруну Фернандеш в некоторой степени компенсировал потерю Андера.



"Я скучаю по нему (Эррере) на поле, а также в раздевалке и за пределами поля. Мы были соседями. Мы виделись после тренировок, чтобы вместе пообедать, поужинать, посмотреть футбол, поэтому я, конечно, скучаю по нему. Он мой очень хороший друг, мы по-прежнему часто общаемся. Он очень счастлив в Париже".



"Всегда приятно играть с тем, с кем вы одинаково понимаете футбол. Так было с Андером, и так сейчас с Бруну. Ты всегда скучаешь по таким игрокам, когда не играешь с ними", — сообщил Мата официальному веб-сайту "Юнайтед".