Шмейхель считает Фреда лучшим игроком МЮ в этом сезоне
Легенда "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель назвал лучшего игрока "красных дьяволов" в этом сезоне.
В этом сезоне сразу несколько игроков "Юнайтед" имеют право претендовать на награду лучшему в своей команде.
Маркус Рэшфорд является лучшим бомбардиром "дьяволов", великолепно себя проявляют новички Харри Магуайр, Аарон Ван-Биссака и Бруну Фернандеш, утвердился в качестве лидера Скотт Мактоминей.
Однако Шмейхель, защищавший ворота "Юнайтед" в триумфальном сезоне 1998/99, отдает предпочтение полузащитнику Фреду, который был куплен у "Шахтера" в июне 2018, но только в этом сезоне принялся демонстрировать футбол в соответствии со своим ценником в 52 миллиона фунтов.
"Фред", — коротко ответил на соответствующий вопрос Шмейхель в твиттере.
Добавим, что в этом сезоне 27-летний бразилец сыграл 39 матчей за "Юнайтед" во всех соревнованиях, забив два гола и отдав четыре результативные передачи.
14.04.2020 21:00
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Погбиньо с Санчесом лучшие!
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Фред очень прибавил, может быть своим ферной
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Не стабильный Фред.
Иногда играет как Скоулз, Хави
Иногда играет бездарно
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с дуба рухнул
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По статистике, не такой уж и лучше. Я за Ван-Биссака.
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