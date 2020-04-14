Шмейхель считает Фреда лучшим игроком МЮ в этом сезоне

Легенда "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель назвал лучшего игрока "красных дьяволов" в этом сезоне.

В этом сезоне сразу несколько игроков "Юнайтед" имеют право претендовать на награду лучшему в своей команде.



Маркус Рэшфорд является лучшим бомбардиром "дьяволов", великолепно себя проявляют новички Харри Магуайр, Аарон Ван-Биссака и Бруну Фернандеш, утвердился в качестве лидера Скотт Мактоминей.



Однако Шмейхель, защищавший ворота "Юнайтед" в триумфальном сезоне 1998/99, отдает предпочтение полузащитнику Фреду, который был куплен у "Шахтера" в июне 2018, но только в этом сезоне принялся демонстрировать футбол в соответствии со своим ценником в 52 миллиона фунтов.



"Фред", — коротко ответил на соответствующий вопрос Шмейхель в твиттере.



Добавим, что в этом сезоне 27-летний бразилец сыграл 39 матчей за "Юнайтед" во всех соревнованиях, забив два гола и отдав четыре результативные передачи.