Шмейхель считает Фреда лучшим игроком МЮ в этом сезоне

Фред Легенда "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель назвал лучшего игрока "красных дьяволов" в этом сезоне.

В этом сезоне сразу несколько игроков "Юнайтед" имеют право претендовать на награду лучшему в своей команде.

Маркус Рэшфорд является лучшим бомбардиром "дьяволов", великолепно себя проявляют новички Харри Магуайр, Аарон Ван-Биссака и Бруну Фернандеш, утвердился в качестве лидера Скотт Мактоминей.

Однако Шмейхель, защищавший ворота "Юнайтед" в триумфальном сезоне 1998/99, отдает предпочтение полузащитнику Фреду, который был куплен у "Шахтера" в июне 2018, но только в этом сезоне принялся демонстрировать футбол в соответствии со своим ценником в 52 миллиона фунтов.

"Фред", — коротко ответил на соответствующий вопрос Шмейхель в твиттере.

Добавим, что в этом сезоне 27-летний бразилец сыграл 39 матчей за "Юнайтед" во всех соревнованиях, забив два гола и отдав четыре результативные передачи.


Метки Манчестер Юнайтед, Фред, Шмейхель

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2020 21:00

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  1. liverpool1892est 14.04.2020 21:25 # liverpool1892est
    Погбиньо с Санчесом лучшие!

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  2. quavo 14.04.2020 21:24 # quavo
    Фред очень прибавил, может быть своим ферной

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  3. xah 14.04.2020 21:18 # xah
    Не стабильный Фред.

    Иногда играет как Скоулз, Хави

    Иногда играет бездарно

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  4. osivori 14.04.2020 21:17 # osivori
    с дуба рухнул

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  5. boke-ast 14.04.2020 21:08 # boke-ast
    По статистике, не такой уж и лучше. Я за Ван-Биссака.

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