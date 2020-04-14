Терри назвал два клуба, которые пытались купить его у "Челси"

Бывший капитан "Челси" Джон Терри рассказал, что у него было два реальных варианта, чтобы покинуть лондонский клуб.

Терри посвятил клубу со "Стэмфорд Бридж" 19 лет свей игровой карьеры, став эталоном центрального защитника для своего времени.



За этот период Джона, ныне ассистирующего Дину Смиту в "Астон Вилле", пытались переманить лишь "Хаддерсфилд" в 2000 году и "Манчестер Сити" девять лет спустя, однако англичанин всякий раз оставался верен "Челси".



"За все мое время только два клуба сделали предложения насчет меня. Первым был "Хаддерсфилд", когда я только начинал".



"Тогда главным тренером "Хаддерсфилда" был Стив Брюс. "Челси" принял их предложение, но Виалли сказал "нет". Естественно, я очень благодарен Луке за это. Он устроил мой дебют за первую команду. Отличный человек, отличный тренер".



"Затем, как вы знаете, у меня был вариант с "Манчестер Сити". Они обратились к "Челси" и сделали официальное предложение".



"Я сел за стол с владельцем, лицом к лицу, и сказал ему: "Я никогда не хочу уходить из "Челси", это факт. Если ты хочешь продать меня, то это другая история. Но я говорю искренне, что я сам никогда не хочу уходить из этого футбольного клуба".



"В то время я должен был заключить новый контракт, и именно так мы и поступили. Мы ударили по рукам, согласовали сделку, и я остался еще на пять или шесть лет".



"Это были два единственных клуба, которые пытались купить меня", — цитирует Терри Goal.