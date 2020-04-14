Сидуэлл: "Дрогба, Лэмпард и Терри рыдали на полу"

Бывший полузащитник "Челси" Стив Сидуэлл рассказал, что игроки "рыдали на полу" после новости об увольнении Жозе Моуриньо с поста главного тренера "синих" в 2007 году.

Возглавив "Челси" в 2004 году, Моуриньо произвел настоящую революцию в английском футболе на деньги Роман Абрамовича, Жозе выиграл два титула Премьер-Лиги подряд, а также Кубок Англии и два Кубка Лиги.



Однако спустя несколько недель после старта сезона 2007/08 разногласия Моуриньо с руководством привели к увольнению Жозе. Эта новость повергла игроков в шок.



"У меня никогда не было ощущения какого-то напряжения или того, что он в беде".



"За несколько матчей до его увольнения в прессе начали появляться какие-то слухи, и это нарастало как ком. Но внутри ты этого не чувствовал. Команда оставалась сплоченной, никто не отворачивался от него, он не терял контроль над раздевалкой".



"В тот день, когда он ушел, я подвозил свою жену в аэропорт, и новость сообщили по радио. Я лишь подумал: "Вот дерьмо, он ушел. Что же теперь будет?" Нас всех созвали на встречу в Кобхэм".



"Это было неловко, когда Жозе пришел попрощаться. Стояла пронзительная тишина. Словно кто-то умер. Когда ты видишь, как сильные личности вроде Дидье Дрогба, Фрэнка Лэмпарда и Джона Терри или рыдают на полу, или как минимум пускают слезу... Я тоже был расстроен. Это было очень странно", — сообщил Сидуэлл The Athletic.