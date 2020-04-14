Гиггз назвал момент, когда он был ближе всего к уходу из МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз вспомнил момент, когда он был ближе всего к отъезду с "Олд Траффорд".

Как известно, Гиггз всю свою игровую карьеру провел в "Юнайтед", сыграв более 900 матчей в период с 1990 по 2014 год.



Вместе с "красными дьяволами" Райан завоевал 13 титулов Премьер-Лиги, две Лиги Чемпионов, четыре Кубка Англии и три Кубка Лиги, однако карьера валлийца могла сложиться иначе, если бы на полпути он отправился в Италию.



"Где-то в 2003 году — тем летом, когда ушел Дэвид Бекхэм — ходили разговоры, что я перейду в "Интер". Я никогда не разговаривал с ними лично, но тот сезон я начал не лучшим образом".



"В конце концов сезон сложился нормально для меня, но были серьезные разговоры, что один из нас двоих — я или Дэвид — покинет клуб".



"В конце концов ушел Дэвид (в "Реал"). Это момент, когда я был ближе всего к отъезду с "Олд Траффорд"."



"Я сам никогда не хотел уходить. Я всегда предвкушал каждый сезон, и я любил выступать за "Манчестер Юнайтед", — сообщил Гиггз в эфире Sky Sports.