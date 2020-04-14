Майк Эшли все ближе к продаже "Ньюкасла"

Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли все ближе к продаже своего клуба финансисту Аманде Стейвли и ее инвесторам.

Слухи о том, что Стейвли пытается купить клуб с "Сент-Джеймс Парк" то появляются, то затухают уже несколько лет. Однако процесс не стоит на месте.



На прошлой неделе Регистрационная палата Великобритании получила 31-страничный документ, подписанный компаниями St James' Holdings и PCP Capital Partners, которые принадлежат Эшли и Стейвли, соответственно.



В этом документе, как сообщает Daily Mail, описываются условия предстоящей сделки. Предполагается, что Эшли сразу получит 200 миллионов фунтов, а выплата оставшихся 150 млн. фунтов будет растянута на срок до пяти лет.



PCP Capital Partners — это небольшая консультационная фирма в области финансов из Мэйфера. В реальности же за покупкой "Ньюкасла" стоит наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.



Отметим, что в 2008 году Стейвли уже исполнила похожую роль, став посредником в сделке по приобретению шейхом Мансуром "Манчестер Сити" за 210 млн. фунтов.