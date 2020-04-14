Моуриньо самоизолировался с тремя членами своего штаба

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо самоизолировался в арендованном доме вместе с тремя членами своего тренерского штаба.

Напомним, на прошлой неделе Моуриньо был замечен в одном из парков в пригороде Лондона, где он провел секретную тренировку для некоторых из своих игроков.



Жозе подвергся суровой обструкции со стороны общества. Даже мэр Лондона Садик Хан отчитал португальского специалиста за нарушение режима самоизоляции и несоблюдение социальной дистанции.



По слухам, поступок Моуриньо вызвал большое возмущение и внутри клуба. После этой истории Жозе был вынужден запереться у себя дома.



И хотя Моуриньо принадлежит жилище в столичном районе Белгравия, близ "Стэмфорд Бридж", Жозе решил самоизолироваться в арендованном доме в северной части Лондона.



Как сообщает Evening Standard, компанию Моуриньо составили тренер вратарей Нуну Сантуш, тактический аналитик Рикарду Формозинью, а также тренер по физподготовке Карлос Лалин.



При этом Моуриньо регулярно общается со своими прочими помощниками и игроками по видеосвязи.