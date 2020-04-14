Жилберто Силва: "У "Арсенала" не было игрока ближе к Виейра, чем Эльнени"

Легенда "Арсенала" Жилберто Силва заявил, что Мохамед Эльнени — самый близкий к Патрику Виейра игрок, что только был у "канониров" в последние годы.

В свое время "Арсенал" Арсена Венгера располагал блестящими опорными полузащитниками в лице Патрика Виейра и самого Силвы.



Жилберто считает, что "Арсенал" до сих пор не нашел замену им двоим и приводит в пример лишь 27-летнего Эльнени, который сейчас выступает за "Бешикташ" на правах аренды.



"У них в полузащите были очень похожие друг на друга игроки, но это были не игроки профиля Патрика Виейра или даже моего профиля".



"Единственным, кто похож на нас двоих, был Мохамд Эльнени, но ему не давали играть. За исключением него, у них не было игроков, которые могли бы закрыть позицию опорного полузащитника".



"Арсенал" всегда играет в позитивной манере, всегда старается атаковать, поэтому непросто найти игрока, который будет сочетать в себе способность играть в атаке и выполнять черновую работу в обороне", — сообщил Силва France Football.