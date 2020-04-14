Погба и Сунесс обменялись колкостями

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, наконец, ответил Грэму Сунессу, но лишь нарвался на новую критику со стороны легенды "Ливерпуля".

Работая экспертом на Sky Sports и The Times, Сунесс вот уже несколько лет неустанно критикует Погба. Например, в этом сезоне Грэм обвинял Поля в несерьезном настрое и нежелании играть за свой клуб.

Долгое время чемпион Мира в составе сборной Франции молчал, но сейчас, наконец, рассказал, что не воспринимает критику Сунесса всерьез.

"Я даже не знаю, кто это такой. Я слышал, он был отличным игроком и все такое. Я не знаю его в лицо, но слышал его имя".

"Как я уже говорил, я не особо слежу за экспертами. Я смотрю много футбольных матчей, но я не остаюсь у телевизора после игры, чтобы услышать, как эксперты говорят "почему они сделал то" или "почему они сделали это".

"Мне нравится быть сосредоточенным на игре", — сообщил Погба в официальном подкасте "Юнайтед".

Сунесс, завоевавший пять чемпионских титулов с "Ливерпулем" как игрок, немедленно осадил Погба.

"Я рад этому. Мне приходит в голову старейшая фраза в футболе — покажи свои медали", — сообщил Сунесс в эфире Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Сунесс

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2020 14:00

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Последние комментарии:




  1. anthony30 14.04.2020 14:53 # anthony30
    У Сунесса ещё 3 ЛЧ есть

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  2. papka-legend 14.04.2020 14:41 # papka-legend
    Сунесс братишка ты ебу дал

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  3. liverpool1892est 14.04.2020 14:37 # liverpool1892est
    Как раз с медалями у Погбеца все нормально:)

    Командные достижения
    Манчестер Юнайтед:
    Обладатель Молодёжного кубка Англии: 2010/11
    Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2016/17
    Победитель Лиги Европы УЕФА: 2016/17
    Ювентус:
    Чемпион Италии (4): 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16
    Обладатель Кубка Италии (2): 2014/15, 2015/16
    Обладатель Суперкубка Италии (3): 2012, 2013, 2015
    Сборная Франции
    Победитель чемпионата мира среди молодёжных команд: 2013
    Чемпион мира: 2018
    Вице-чемпион Европы: 2016

    Сунесс пиарится за счет дибила,знает что Погба в силу своего тупизма не сможет достойно послать его нахуй...

    На месте Погба я бы ответил :"....покажи мне медаль Чемпиона Мира и я отсосу у тебя стоя!"

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  4. mancunia-planet 14.04.2020 14:36 # mancunia-planet
    Два ебантяя.

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  5. suddenly 14.04.2020 14:26 # suddenly
    Надо сказать, что Погба не мало в Италии навыигрывал. Плюс чемпион мира. Да и с МЮ Лигу Европы выигрывал.

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  6. desower 14.04.2020 14:26 # desower
    Пусть Сунес спросит Ливирпульских игроков про медальки.

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  7. ask 14.04.2020 14:20 # ask
    Ну так по ходу медалей у Погба не мало. И по качеству лучше.

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  8. infamous 14.04.2020 14:12 # infamous
    То есть по мнению Сунесса медаль чемпиона мира ничто по сравнению медали чемпиона АПЛ?

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  9. xah 14.04.2020 14:04 # xah
    Красава)

    Кто этот чел? Ну и брал он 5 медалей и что?

    Тотти вон ничего в своей жизни не выиграл, но зато останется в истории

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  10. dallaslp 14.04.2020 14:04 # dallaslp
    вангую пкпка покажет медаль чемпиона мира и опозорится ещё больше

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