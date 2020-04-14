Погба и Сунесс обменялись колкостями
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, наконец, ответил Грэму Сунессу, но лишь нарвался на новую критику со стороны легенды "Ливерпуля".
Работая экспертом на Sky Sports и The Times, Сунесс вот уже несколько лет неустанно критикует Погба. Например, в этом сезоне Грэм обвинял Поля в несерьезном настрое и нежелании играть за свой клуб.
Долгое время чемпион Мира в составе сборной Франции молчал, но сейчас, наконец, рассказал, что не воспринимает критику Сунесса всерьез.
"Я даже не знаю, кто это такой. Я слышал, он был отличным игроком и все такое. Я не знаю его в лицо, но слышал его имя".
"Как я уже говорил, я не особо слежу за экспертами. Я смотрю много футбольных матчей, но я не остаюсь у телевизора после игры, чтобы услышать, как эксперты говорят "почему они сделал то" или "почему они сделали это".
"Мне нравится быть сосредоточенным на игре", — сообщил Погба в официальном подкасте "Юнайтед".
Сунесс, завоевавший пять чемпионских титулов с "Ливерпулем" как игрок, немедленно осадил Погба.
"Я рад этому. Мне приходит в голову старейшая фраза в футболе — покажи свои медали", — сообщил Сунесс в эфире Sky Sports.
14.04.2020 14:00
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Последние комментарии:
У Сунесса ещё 3 ЛЧ есть
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Сунесс братишка ты ебу дал
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Как раз с медалями у Погбеца все нормально:)
Командные достижения
Манчестер Юнайтед:
Обладатель Молодёжного кубка Англии: 2010/11
Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2016/17
Победитель Лиги Европы УЕФА: 2016/17
Ювентус:
Чемпион Италии (4): 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16
Обладатель Кубка Италии (2): 2014/15, 2015/16
Обладатель Суперкубка Италии (3): 2012, 2013, 2015
Сборная Франции
Победитель чемпионата мира среди молодёжных команд: 2013
Чемпион мира: 2018
Вице-чемпион Европы: 2016
Сунесс пиарится за счет дибила,знает что Погба в силу своего тупизма не сможет достойно послать его нахуй...
На месте Погба я бы ответил :"....покажи мне медаль Чемпиона Мира и я отсосу у тебя стоя!"
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Два ебантяя.
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Надо сказать, что Погба не мало в Италии навыигрывал. Плюс чемпион мира. Да и с МЮ Лигу Европы выигрывал.
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Пусть Сунес спросит Ливирпульских игроков про медальки.
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Ну так по ходу медалей у Погба не мало. И по качеству лучше.
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То есть по мнению Сунесса медаль чемпиона мира ничто по сравнению медали чемпиона АПЛ?
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Красава)
Кто этот чел? Ну и брал он 5 медалей и что?
Тотти вон ничего в своей жизни не выиграл, но зато останется в истории
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вангую пкпка покажет медаль чемпиона мира и опозорится ещё больше
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