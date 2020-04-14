Погба и Сунесс обменялись колкостями

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, наконец, ответил Грэму Сунессу, но лишь нарвался на новую критику со стороны легенды "Ливерпуля".

Работая экспертом на Sky Sports и The Times, Сунесс вот уже несколько лет неустанно критикует Погба. Например, в этом сезоне Грэм обвинял Поля в несерьезном настрое и нежелании играть за свой клуб.



Долгое время чемпион Мира в составе сборной Франции молчал, но сейчас, наконец, рассказал, что не воспринимает критику Сунесса всерьез.



"Я даже не знаю, кто это такой. Я слышал, он был отличным игроком и все такое. Я не знаю его в лицо, но слышал его имя".



"Как я уже говорил, я не особо слежу за экспертами. Я смотрю много футбольных матчей, но я не остаюсь у телевизора после игры, чтобы услышать, как эксперты говорят "почему они сделал то" или "почему они сделали это".



"Мне нравится быть сосредоточенным на игре", — сообщил Погба в официальном подкасте "Юнайтед".



Сунесс, завоевавший пять чемпионских титулов с "Ливерпулем" как игрок, немедленно осадил Погба.



"Я рад этому. Мне приходит в голову старейшая фраза в футболе — покажи свои медали", — сообщил Сунесс в эфире Sky Sports.